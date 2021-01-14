توتنهام يتعادل 11 مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

تعادل توتنهام على ملعبه مع ضيفه فولهام بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.أحرز هاري كين هدف توتنهام في الدقيقة 25، فيما سجل إيفان كافاليرو هدف فولهام في الدقيقة 74.بهذا التعادل، رفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة ليستقر في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد فولهام إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.