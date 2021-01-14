النرويج تخزن 60 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

قالت وزيرة الصحة النرويجية بينت هوي للصحفيين في أوسلو، إن النرويج تخزن من 60 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لضمان حصول الذين تلقوا الجرعة الأولى على جرعة ثانية إذا ظهرت مشاكل في الإمداد.وأدى هذا الإجراء إلى حدوث بطء في معدل التطعيم، لكنه سيتسارع قريبا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد النرويجي للصحة العامة قوله إن معدل الإصابات كان 2.1 حتى 27 ديسمبر وارتفع إلى 4.1 في 6 يناير الجاري.وفي وقت سابق اليوم، ذكر القصر الملكي في النرويج أن الملك هارالد الخامس وعقيلته الملكة سونيا أخذا للتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" الأربعاء.وكلاهما يبلغان 83 عاما من العمر، وبالتالي فهما معرضان للإصابة بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.وجاء في بيان القصر الملكي أنهما سوف يتلقيان جرعتهما التالية خلال نحو ثلاثة أسابيع.وكان الملك والملكة قد عزلا نفسيهما من وقت لآخر من العام الماضي بما في ذلك نوفمبر، بعدما جاءت نتائج تحليل أحد الموظفين بالقصر إيجابية لفيروس كورونا.كما أنهما عزلا نفسيهما في مارس -تماشيا مع توجيهات الحكومة- بعدما قاما بزيارة رسمية إلى الأردن.وقضى الاثنان جزءا من عطلات الكريسماس مع أطفالهما وأحفادهما.وقال القصر إن شقيقة الملك الأميرة أستريد، 88 عاما، تلقت التطعيم اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (أن إر كيه).وبدأت النرويج حملة التطعيم في 27 ديسمبر.وسجلت البلاد 509 وفيات على صلة بفيروس كورونا ونحو 56 ألفا و600 إصابة.