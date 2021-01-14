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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تؤكد توافر الأكسجين الطبى بمستشفى كرموز بالإسكندرية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:10 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بنفاذ خزان الأكسجين بمستشفى كرموز للتأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المخزون الاحتياطي من الأكسجين الطبي السائل بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي يبلغ الآن 11500 لتر ويكفي لتشغيل جميع أسرة الرعاية المركزة والأسرة الداخلية لمدة 5 أيام.


وأكدت توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة بيانات مخزون الأكسجين الطبي ومعدلات الاستهلاك، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي و"ماسك الأكسجين" بكل مستشفى من خلال منظومة الإمداد المميكنة بوزارة الصحة والسكان والتي يتم تحديثها على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى لايقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.

وتناشد وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية بوزارة الصحة، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

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