بعد تراجع الإصابات.. الأردن يلغى حظر التجول أيام الجمعة

اعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن حكومته ستعمل على إعادة فتح القطاعات بصورة تدريجية وستلغي حظر التجول أيام الجمعة مع الاستعداد لاعادة فتح المدارس بعد إنخفاض معدل الإصابات بكوفيد-19.وقال الخصاونة في كلمة في جلسة لمجلس النواب حصلت حكومته خلالها على ثقة 88 نائبا من أصل 130، إن "الحكومة ستعمل على إعادة فتح القطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني".وأضاف: "من ضمن هذه الإجراءات وقف العمل بحظر التجول الشامل لأيام الجمعة وإعتبارا من الأسبوع الحالي".وأوضح أن "الحكومة تلتزم أن يكون التعليم وجاهيا داخل أسوار مدارسنا وبشكل تدريجي وفق بروتوكول صحي معلن إعتبارا من بداية الفصل الثاني" في فبراير المقبل.من جانبه، أكد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إن "الحكومة قررت إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي".واضاف في مؤتمر صحفي إن الحكومة قررت كذلك "إزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة في المطارات لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ابتداء من العشرين من يناير الحالي".وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي خلال المؤتمر إنه "سيتم فتح دور السينما وأماكن لعب الأطفال، وقطاع المعارض والمؤتمرات في آذارمارس المقبل".وأكد وزير الصحة نذير عبيدات، في المؤتمر إن "المنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا المستجد في تحسن ملحوظ منذ الأسابيع السبعة الماضية".واضاف "لا شك لا زلنا في قلب المعركة، ومعظم الأردنيين معرضون للإصابة (بالفيروس) مستقبلا فبرنامج التطعيم ما زال في بدايته"، داعيا الأردنيين إلى "التشدد في الالتزام بوسائل الوقاية".وباشر الأردن الاربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.وأنخفض معدل الإصابات بالأردن خلال الأسابيع الماضية، فبعد أن سجل نحو ثمانية آلاف إصابة في منتصف تشرين الثانينوفمبر عادت الإصابات لتنخفض وتسجل ما معدله نحو 1500 إصابة يومية خلال الأسبوعين الماضيين.