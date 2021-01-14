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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

الخميس 14/يناير/2021 - 12:32 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أ ش أ
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توج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على أولمبيك مارسيليا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء.

افتتح باريس التسجيل بهدف لإيكاردي في الدقيقة 39، وضاعف البرازيلي نيمار النتيجة في الدقيقة،85 من ركلة جزاء بينما قلص ديمتري باييه الفارق لمارسيليا بتسجيله هدف في الدقيقة 89.

ويعد هذا اللقب الأول في الموسم لصالح باريس ولصالح مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتنو بعد 12 يوما من توليه المهمة خلفا للألماني توخيل.

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