باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

توج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على أولمبيك مارسيليا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء.افتتح باريس التسجيل بهدف لإيكاردي في الدقيقة 39، وضاعف البرازيلي نيمار النتيجة في الدقيقة،85 من ركلة جزاء بينما قلص ديمتري باييه الفارق لمارسيليا بتسجيله هدف في الدقيقة 89.ويعد هذا اللقب الأول في الموسم لصالح باريس ولصالح مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتنو بعد 12 يوما من توليه المهمة خلفا للألماني توخيل.