حبس 11 متهمًا من جماهير الإسماعيلى

أمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، مساء اليوم الأربعاء، بحبس 11 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث شغب استاد الإسماعيلية.واستمعت النيابة العامة بفريق، برئاسة المستشار شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية ضم كلًا من محمد أبو سالم، وأسامة صفي الدين، ومحمد الكاشف، وكلاء النائب العام، بسكرتارية حسن فاروق، وأشرف عبد السلام، لأقوال المتهمين.ووجهت النيابة لـ 11 متهمًا تهم التجمهر وقطع الطريق وتكدير الأمن العام.وكان قد أنهى ضباط مديرية أمن الإسماعيلية مناقشة المتهمين ممن تم القبض عليهم في أحداث استاد الإسماعيلية أمس الثلاثاء.وتحفظت المديرية علي 11 شخصًا، فيما أفرجت عن 22 آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد الإسماعيلي بشارع رضا.وشهد شارع رضا والشوارع المحيطة به، مساء أمس الإثنين، أحداث شغب وصلت إلي اشتباكات مع الشرطة بالحجارة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي.وفضت قوات الشرطة الجماهير من أمام الاستاد بقنابل الغاز المسيب للدموع، فيما استمر الكر والفر حتي بعد منتصف الليل.وتعرض الإسماعيلي لهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء ودع بسببها كأس البطولة العربية، الأمر الذي دعا الجماهير تطالب برحيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.