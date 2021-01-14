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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة على المدن الساحلية بالبحيرة

الخميس 14/يناير/2021 - 01:41 ص
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
البحيرة معوض هويدى
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شهدت محافظة البحيرة، منذ قليل حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة على عدد من المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، حيث أدى سقوط الأمطار إلى توقف الحركة التجارية، يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء خلال الأيام المقبلة.

أكد اللواءهشام آمنة، محافظ البحيرة، انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة حاليًا، حيث تعمل أكثر من ١١١٥ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات الخاصة بالمشاركة المجتمعية من شركات المقاولات العاملة بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات الثلاث الشمالى والجنوبى والوسط، والتى تم تشكيلها لتضم ٥ مراكز بكل قطاع برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد وإشراف مباشر من اللواء المحافظ.

وأشار إلى أنه تم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم انتشار كافة المعدات والاطقم والتوجيه باخلاء المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء إحترازى للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

وأكد على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

كما تم دعم جميع المراكز الساحلية بوحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة، ومضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع.

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