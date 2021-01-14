رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد الله الصاوى: يسرد تفاصيل قصة مطالبته بمناظرة لاثبات يعقوب صنوع أبو الكاريكارتير المصري

الخميس 14/يناير/2021 - 12:14 ص
عبد الله الصاوي
عبد الله الصاوي
خالد حماد
طباعة
يبدو أن مسألة التاريخ للفنون وبدايتها في تاريخ مصر الحديث،أصبح من ضمن الأشياء التي تثير الجدل، وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي للباحث عبد الله الصاوي جدلا حول أحقية يعقوب صنوع ابوه الكاريكاتير المصري من عدمه جدلًا.

أكد الصاوي على أبوة يعقوب صنوع لفن الكاريكارتير المصري، ومن جهه أخرى جاء استنكار ورفض الناقد أحمد عبد النعيم هذا الأمر تماما لذا توجهت الدستور للتحقيق في تفاصيل القصة.

يقول الباحث عبد الله الصاوي "منذ ٤ أيام كتبت على صفحتي " الفيس بوك" ا لتذكير رسامي الكاريكاتير بموعد انتهاء إستلام الأعمال المشاركة في مسابقة يعقوب صنوع أبو الكاريكاتير المصري والمقرر اقامتها يوم ٢٥ مارس القادم على هامش الاحتفال بيوم الكاريكاتير المصري..

ويستطرد فوجئت بقيام الناقد والمؤرخ أحمد عبدالنعيم بإرسال رسالة عبر الواتس والماسينجر، لرسامي الكاريكاتير ومجلس الجمعية المصرية للكاريكاتير، تفيد بان مايجرى هو تشوية للكاريكارتير المصري، وان يعقوب صنوع لم يرسم الكاريكارتير بمفهوم الصورة والمبالغة والتأثير الساخر، ولم تكن مجلته كاريكارتيرية ولكنها هجوم على الخديوي لغرض شخصي، واعتبر مايحدث بمثابة تشويه لتاريخ الكاريكارتير المصري.

وأشار في رسالته " ماكان يجب ابدا ان يقام تحت رعاية الجمعية المصرية للكاريكاتير ذات التاريخ المشرف كان ﻻبد من حلقة نقاش اوﻻ حول دوره قبل اعطاء هذه الصفة الغير حقيقية ورجاء مراجعة التاريخ بدقة قبل الانزﻻق فى مسابقات تعطى من ليس لهم حق حق.. مجلة يعقوب صنوع لم تكن اﻻ مجلة ساخرة هى أقرب للكاريكاتير الديالوجى ولم تكن ابدا مجلة كاريكاتير ولم يصنف يعقوب نفسة رسام كاريكاتير حتى عندما اصدر المجلة فى فرنسا استعان برسام اجنبى.. كيف اعطيه صفه هو نفسها رافض لها.. اخى العزيز ارجوا تصليح هذا الخطأ.. والا تقحموا اسم الجمعية فى مسابقات دون البحث التاريخى"

ويستطرد الكاتب والباحث عبد الله الصاوي "تلقيت اتصالا هاتفيا " من أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير يطالبني بإزالة جملة أبو الكاريكاتير المصري من بوست المسابقة منعا للقيل والقال. وتحد ثت معه لمدة ربع ساعة مفندا له الأدلة والأسانيد التي تؤكد أحقية صنوع للقب أبو الكاريكاتير المصري. ولكنه للأسف أصر على رأيه.

وتدخل أحد أعضاء الجمعية وطلب مني كتابة بوست على صفحتي على الفيس بوك لإزالة هذا اللغط. ولكني طلبت منه دعوة الأستاذ: أحمد عبدالنعيم لمناظرة يوم الأحد القادم بمقر الجمعية وسط حضور رسامي الكاريكاتير.
جمعية الكاريكارتير
من جانبه أكد الفنان جمعة فرحات رئيس مجلس ادارة جمعية الكاريكارتير المصري على ان الباحث عبد الله الصاوي متخصص في التاريخ المصري للكاريكارتير،

ولفت الفنان جمعة فرحات إلى انه في فترة ما ذهبنا إلى أن الرسام "خوان سانتس" هو ابو الكاريكارتير المصري، لكن التاريخ يؤكد على ان يعقوب صنوع هو صاحب أول رسومات كاريكاتورية نشرت عبر مجلة أبو نضارة

وأشار الفنان جمعة فرحات إلى أن فن الكاريكارتير بدأ سياسيا، وهذا ماتوضحه احد أشهر لوحات يعقوب صنوع والتى جاءت تحت عنوان" مجلس الطراطير" وصحيح ان ماقدمه يعقوب صنوع في بداياته لم يمتاز بالحرفية العالية، لكن هذا لايمنع أن يكون يعقوب صنوع ابو الكاريكارتير ولايعيب جمعية فن الكاريكارتير المصري، أما عن كونه يهودي فهذا الأمر قد يبدو غريبا على المتابع لتاريخ الفنون في مصر.

موضوعات متعلقة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

توتنهام يتعادل 11 مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن