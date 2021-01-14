عبد الله الصاوى: يسرد تفاصيل قصة مطالبته بمناظرة لاثبات يعقوب صنوع أبو الكاريكارتير المصري

يبدو أن مسألة التاريخ للفنون وبدايتها في تاريخ مصر الحديث،أصبح من ضمن الأشياء التي تثير الجدل، وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي للباحث عبد الله الصاوي جدلا حول أحقية يعقوب صنوع ابوه الكاريكاتير المصري من عدمه جدلًا.أكد الصاوي على أبوة يعقوب صنوع لفن الكاريكارتير المصري، ومن جهه أخرى جاء استنكار ورفض الناقد أحمد عبد النعيم هذا الأمر تماما لذا توجهت الدستور للتحقيق في تفاصيل القصة.يقول الباحث عبد الله الصاوي "منذ ٤ أيام كتبت على صفحتي " الفيس بوك" ا لتذكير رسامي الكاريكاتير بموعد انتهاء إستلام الأعمال المشاركة في مسابقة يعقوب صنوع أبو الكاريكاتير المصري والمقرر اقامتها يوم ٢٥ مارس القادم على هامش الاحتفال بيوم الكاريكاتير المصري..ويستطرد فوجئت بقيام الناقد والمؤرخ أحمد عبدالنعيم بإرسال رسالة عبر الواتس والماسينجر، لرسامي الكاريكاتير ومجلس الجمعية المصرية للكاريكاتير، تفيد بان مايجرى هو تشوية للكاريكارتير المصري، وان يعقوب صنوع لم يرسم الكاريكارتير بمفهوم الصورة والمبالغة والتأثير الساخر، ولم تكن مجلته كاريكارتيرية ولكنها هجوم على الخديوي لغرض شخصي، واعتبر مايحدث بمثابة تشويه لتاريخ الكاريكارتير المصري.وأشار في رسالته " ماكان يجب ابدا ان يقام تحت رعاية الجمعية المصرية للكاريكاتير ذات التاريخ المشرف كان ﻻبد من حلقة نقاش اوﻻ حول دوره قبل اعطاء هذه الصفة الغير حقيقية ورجاء مراجعة التاريخ بدقة قبل الانزﻻق فى مسابقات تعطى من ليس لهم حق حق.. مجلة يعقوب صنوع لم تكن اﻻ مجلة ساخرة هى أقرب للكاريكاتير الديالوجى ولم تكن ابدا مجلة كاريكاتير ولم يصنف يعقوب نفسة رسام كاريكاتير حتى عندما اصدر المجلة فى فرنسا استعان برسام اجنبى.. كيف اعطيه صفه هو نفسها رافض لها.. اخى العزيز ارجوا تصليح هذا الخطأ.. والا تقحموا اسم الجمعية فى مسابقات دون البحث التاريخى"ويستطرد الكاتب والباحث عبد الله الصاوي "تلقيت اتصالا هاتفيا " من أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير يطالبني بإزالة جملة أبو الكاريكاتير المصري من بوست المسابقة منعا للقيل والقال. وتحد ثت معه لمدة ربع ساعة مفندا له الأدلة والأسانيد التي تؤكد أحقية صنوع للقب أبو الكاريكاتير المصري. ولكنه للأسف أصر على رأيه.وتدخل أحد أعضاء الجمعية وطلب مني كتابة بوست على صفحتي على الفيس بوك لإزالة هذا اللغط. ولكني طلبت منه دعوة الأستاذ: أحمد عبدالنعيم لمناظرة يوم الأحد القادم بمقر الجمعية وسط حضور رسامي الكاريكاتير.جمعية الكاريكارتيرمن جانبه أكد الفنان جمعة فرحات رئيس مجلس ادارة جمعية الكاريكارتير المصري على ان الباحث عبد الله الصاوي متخصص في التاريخ المصري للكاريكارتير،ولفت الفنان جمعة فرحات إلى انه في فترة ما ذهبنا إلى أن الرسام "خوان سانتس" هو ابو الكاريكارتير المصري، لكن التاريخ يؤكد على ان يعقوب صنوع هو صاحب أول رسومات كاريكاتورية نشرت عبر مجلة أبو نضارةوأشار الفنان جمعة فرحات إلى أن فن الكاريكارتير بدأ سياسيا، وهذا ماتوضحه احد أشهر لوحات يعقوب صنوع والتى جاءت تحت عنوان" مجلس الطراطير" وصحيح ان ماقدمه يعقوب صنوع في بداياته لم يمتاز بالحرفية العالية، لكن هذا لايمنع أن يكون يعقوب صنوع ابو الكاريكارتير ولايعيب جمعية فن الكاريكارتير المصري، أما عن كونه يهودي فهذا الأمر قد يبدو غريبا على المتابع لتاريخ الفنون في مصر.