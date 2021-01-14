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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صفوت الشريف.. ناظر مدرسة الريادة الإعلامية ومؤسس «هوليوود الشرق»

الخميس 14/يناير/2021 - 01:51 ص
صفوت الشريف
صفوت الشريف
محمد عبدالرحمن
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توفى مساء الأربعاء صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، وأمين عام الحزب الوطنى الديمقراطى الأسبق، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

يعد "الشريف" أحد أهم وأبرز رجال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى ظل ملازمًا له فى السلطة حتى 25 يناير 2011.

السيرة الذاتية لوزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف

وُلد صفوت الشريف فى 19 ديسمبر عام 1933 بمحافظة الغربية، وتخرج فى الكلية الحربية، ليعمل بعدها ضابطًا بالمخابرات العامة حتى عام 1968، ويبدأ بعدها مشوارًا طويلًا فى العمل الإعلامى والسياسى ويكون أحد مؤسسى الحزب الوطنى الديمقراطى عام 1977، فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات،

الريادة الإعلامية

قطع صفوت الشريف بداية طريقه فى العمل الإعلامى من الهيئة العامة للاستعلامات، والتى وصل فيها إلى منصب منصب رئيس القسم الداخلي عام 1975، حيث تعد إحدى منظومات الإعلام الثلاث فى الدولة المصرية حينذاك بعد وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

تولى "الشريف" بعد ذلك منصب وكيل الهيئة العامة للاستعلامات قبل أن ينجح لاحقا ويصل إلى منصب رئيس الهيئة عام 1979 خلفًا لـ مرسي سعد الدين.

وبرز اسم صفوت الشريف أكثر كأحد رجال الدولة بعد وصول محمد حسنى مبارك للرئاسة عام 1981، والذى تولى فى عهده منصب وزير الإعلام، وظل فيه 22 عامًا من عام 1982 حتى عام 2004.

قاد الشريف في وزارة الإعلام "عصر الريادة الإعلامية"، ودخلت مصر عصر الفضائيات بإطلاق الأقمار الصناعية، وإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى.

تأسيس هوليوود الشرق

شهدت فترة تولى صفوت الشريف وزارة الإعلام إطلاق العديد من المشروعات الإعلامية الضخمة وعلى رأسها إطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات عام 1996.

كما يُحسب لعهد "الشريف" تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي كثاني مشروع إعلامى عملاق في مرحلة الانطلاقة الإعلامية الثانية نحو العالمية، وأكبر صرح للإنتاج الإعلامى في الشرق الأوسط، والتى كانت لها بصمات كبيرة فى إنتاج أضخم المسلسلات فى القرن 21.

المناصب السياسية

شغل صفوت الشريف منصب الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى من عام 2002 إلى أن أقاله مبارك بعد احتجاجات 25 يناير عام 2011. 

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كان الشريف أقوى من تولى مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان المصرى، والذى اعتلى منصب رئيس المجلس من عام 2004 حتى عام 2011.

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