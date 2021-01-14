الشرطة اللبنانية: التشديد فى الملاحقة القانونية لمخالفى قرار إغلاق البلاد

أكد جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) على التشديد في ملاحقة من يخالفون القواعد الخاصة بالإغلاق العام الشامل للبلاد والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الخميس وحتى 25 يناير الجاري بهدف وقف تفشي وباء كورونا.وذكرت قوى الأمن الداخلي، في بيان مساء الأربعاء، أن المواطنين اللبنانيين يتعين عليهم ضرورة الالتزام بقرار الإغلاق العام حرصا على السلامة العامة وحماية لهم من الآثار السلبية التي من الممكن أن تُصيبهم جراء التقاطهم للعدوى الوبائية.وأشارت إلى أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة بحق من يتجولون في الشوارع دون الحصول على الإذن المسبق بإمكانية التحرك استنادا إلى الآلية التي وضعتها الدولة اللبنانية، والتي تقوم على التسجيل على موقع إلكتروني أُعد خصيصا لهذا الغرض والحصول على موافقة مقترن بها الوقت والمكان المسموح التوجه إليه من خلال رسالة نصية تُرسل على الهاتف المحمول الخاص بالشخص طالب التنقل، ليقوم بإبرازها أمام ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي.وشددت على أن دور المواطنين اللبنانيين جوهري في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وأن تعاونهم والتزامهم يؤدي إلى الحد من سرعة انتشار الوباء.ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من غد الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري، في سبيل كبح تفشي الوباء.