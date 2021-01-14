رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة اللبنانية: التشديد فى الملاحقة القانونية لمخالفى قرار إغلاق البلاد

الخميس 14/يناير/2021 - 12:12 ص
الشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية
أ ش أ
طباعة
أكد جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) على التشديد في ملاحقة من يخالفون القواعد الخاصة بالإغلاق العام الشامل للبلاد والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الخميس وحتى 25 يناير الجاري بهدف وقف تفشي وباء كورونا.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في بيان مساء الأربعاء، أن المواطنين اللبنانيين يتعين عليهم ضرورة الالتزام بقرار الإغلاق العام حرصا على السلامة العامة وحماية لهم من الآثار السلبية التي من الممكن أن تُصيبهم جراء التقاطهم للعدوى الوبائية.

وأشارت إلى أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة بحق من يتجولون في الشوارع دون الحصول على الإذن المسبق بإمكانية التحرك استنادا إلى الآلية التي وضعتها الدولة اللبنانية، والتي تقوم على التسجيل على موقع إلكتروني أُعد خصيصا لهذا الغرض والحصول على موافقة مقترن بها الوقت والمكان المسموح التوجه إليه من خلال رسالة نصية تُرسل على الهاتف المحمول الخاص بالشخص طالب التنقل، ليقوم بإبرازها أمام ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي.

وشددت على أن دور المواطنين اللبنانيين جوهري في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وأن تعاونهم والتزامهم يؤدي إلى الحد من سرعة انتشار الوباء.

ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من غد الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري، في سبيل كبح تفشي الوباء.

موضوعات متعلقة

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لوفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

باسم شرف: قدمت أدب الجريمة بروايات حقيقية (حوار)

وزيرة الثقافة تُنهي ندب مستشارها القانوني

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

صدور الطبعة السابعة من «لم أعرف أن الطواويس تطير» لبهاء طاهر