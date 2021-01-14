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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 14-1-2021 فى البنوك المصرية

الخميس 14/يناير/2021 - 06:40 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 14-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، حيث شهد سعر اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار في أكبر نزول يومي وتراجع ليسجل سعر اليورو عند 1.2214 دولار.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم ارتفع في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 18.98، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 18.99، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 18.98، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.18 جنيه وللبيع 19.03، كما بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.04.

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 14-1-2021

وواصل ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 18.99، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك وفا التجاري الدولي سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.

وفي البنك العقاري المصري العربي استقر سعر اليورو أمام نظيره المصري اليوم ليسجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 19.03، وفي بنك المشرق سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع19.05، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.01، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.94.

اليورو اليوم

عالميًا، أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو زاد 2.5 % في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر فيما سجل انخفاضا 0.6 % على أساس سنوي، ليسجل أفضل إنتاج على الإطلاق في ظل موجهه منطقة اليووور والتي تضم 19 دولة، صعوبات إزاء موجة ثانية من جائحة كوفيد-19.

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