«التخطيط»: 60 مليون جنيه لتدعيم شبكة الكهرباء بأسوان

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انتهاء الحكومة من تنفيذ مشروع لتوزيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة بمحافظة أسوان على كافة أنشطة الاستهلاك، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع استغرق تنفيذه نحو شهرين.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع تضمن إنشاء كابل أتن بنبان بطول 2X1.8 كم لمشروع أطوال الشبشكات المضافة على الجهد العالى 66 ك.ف. كيلو متر.