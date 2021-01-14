توزيع 1200 كرونة سلع مواد غذائية ضمن مبادرة «رد الجميل» بمركز العدوة بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا بتوزيع 1200 كرتونة سلع مواد غذائية ضمن مبادرة "رد الجميل" وتحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" على العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة وكبار السن وأسر الغارمات وأسر السجناء والأرامل والأيتام بعدد من قرى المركز.وقال اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة، إنه بناءً على توجيهات وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ومتابعة الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ بالتوزيع العادل على القرى الأكثر احتياجا وبحضور ومتابعة مسئول البرنامج الرئاسي دكتورة أميرة نبيل ضمن فريق البرنامج الرئاسي مبادرة (رد الجميل) وذلك تحت مظلة حياة كريمة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ حياة كريمة تم توزيع 1200 كرتونة سلع مواد غذائية.وأضاف رئيس المركز أن التوزيع تم على الأهالي بقرى (الشيخ مسعود ومفوز طيبة وقرية النصر 6 وبني عامر والسلحدار والعقلية وعطف حيدر وقصر لملوم) بمركز العدوة لتشمل العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة وكبار السن وأسر الغارمات وأسر السجناء والأرامل والأيتام وذلك لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجا وذلك لمواجهة التحديات الحالية مع مراعاة الاشتراطات الوقاية من فيروس كورونا وفق تعليمات وزارة الصحة.وحضر توزيع السلع الغذائية إبراهيم عطية وأحمد خلف نواب رئيس المركز وعاكف عبدالسلام مدير التفتيش والمتابعة ورؤساء القرى ومسئولي الجمعيات الأهلية بالقرى.