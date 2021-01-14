«السياحة» تروج لمبادرة «شتى فى مصر» على مواقع التواصل الاجتماعى

نشرت وزارة السياحة والآثار صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» للترويج لمبادرة «شتي في مصر»، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.وقامت الوزارة بنشر صورًا للمقاصد السياحية المشاركة بالمبادرة، وهي «الأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، ومرسى علم، والغردقة،والفنادق العائمة».وقامت غرفة المنشآت الفندقية بالمساهمة بالمبادرة وشارك نحو 133 فندقًا فيها، وقدموا أسعارًا للغرفة السياحية للفردين شاملة الإقامة الكاملة بما يتراوح ما بين 300 إلى 750 جنيهًا لليلة، لتشجيع المصريين على السفر.كما قامت وزارة الطيران المدني بتخفيض أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ذهابًا وعودة شاملة الضرائب خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، بسعر موحد من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.