المفتي ينعى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

نعى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - وفاة صاحب الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء.وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد سمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، برحمته وأن يسكنه فسيح جناته و"إنا لله وإنا إليه راجعون".