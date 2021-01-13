وزيرة الثقافة تُنهي ندب مستشارها القانوني

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأربعاء، قرارًا بإنهاء ندب المستشار عصام محمد رفعت، المستشار بمجلس الدولة من العمل مستشارًا قانونيًا لوزير الثقافة اعتبارًا من 12 يناير 2021.جاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم 510 لسنة 2020، وعلى الطلب المقدم من المستشار عصام محمد رفعت خلف، المؤرخ 121 2021.قرار: المادة الأولى: ينهي ندب المستشار عصام رفعت بمجلس الدولة من العمل مستشارا قانونيا لوزير الثقافة اعتبارا من 12 1 2021.المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ القرار.