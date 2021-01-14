ضبط 5100 قرص وكبسولة أدوية مسجلة بوزارة الصحة قبل تهريبها خارج البلاد بأسوان

شكلت لجنة تابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، برئاستي الدكتور إسلام شمروخ مدير التفتيش الصيدلي وعضوية الدكتور مصطفى عبدالشكور والدكتورة زينب حسن مفتشي المديرية وبمرافقة جهاز حماية المستهلك بأسوان.أجريت اللجنة المرور والتفتيش على عدد أماكن بيع وتداول مستحضرات التجميل بالسوق السياحي بأسوان.وأسفرت الحملة عن ضبط:- أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية معدة لتهريبها لدولة السودان تقدر بـ٥١٠٠ قرص وكبسولة و١٠٧ علبه كريم ومرهم و١٤٨ علبة قطرة.كما تم ضبط أدوية مهربة ومستحضرات تجميل وأدوية منشطات جنسية بـ٢٠٤٨ قرص وكبسولة، و١٥٤ علبة كريم ومستحضر تجميل، و١٨٣ عبوة دهان منشطة، بالإضافة لـ٤٣ كيس منشط جنسي.و تم عرضهم على النيابة المختصة بمحاضر أرقام ٣٣-٣٨ جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة أول أسوان لسنة ٢٠٢١.وجاء ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، في التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة.