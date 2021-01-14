رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5100 قرص وكبسولة أدوية مسجلة بوزارة الصحة قبل تهريبها خارج البلاد بأسوان

الخميس 14/يناير/2021 - 04:36 ص
أدوية مهربة
أدوية مهربة
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شكلت لجنة تابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، برئاستي الدكتور إسلام شمروخ مدير التفتيش الصيدلي وعضوية الدكتور مصطفى عبدالشكور والدكتورة زينب حسن مفتشي المديرية وبمرافقة جهاز حماية المستهلك بأسوان.

أجريت اللجنة المرور والتفتيش على عدد أماكن بيع وتداول مستحضرات التجميل بالسوق السياحي بأسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط:- أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية معدة لتهريبها لدولة السودان تقدر بـ٥١٠٠ قرص وكبسولة و١٠٧ علبه كريم ومرهم و١٤٨ علبة قطرة.

كما تم ضبط أدوية مهربة ومستحضرات تجميل وأدوية منشطات جنسية بـ٢٠٤٨ قرص وكبسولة، و١٥٤ علبة كريم ومستحضر تجميل، و١٨٣ عبوة دهان منشطة، بالإضافة لـ٤٣ كيس منشط جنسي.

و تم عرضهم على النيابة المختصة بمحاضر أرقام ٣٣-٣٨ جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة أول أسوان لسنة ٢٠٢١.

وجاء ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، في التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة.
ضبط 5100 قرص وكبسولة أدوية مسجلة بوزارة الصحة قبل تهريبها خارج البلاد بأسوان
ضبط 5100 قرص وكبسولة أدوية مسجلة بوزارة الصحة قبل تهريبها خارج البلاد بأسوان
ضبط 5100 قرص وكبسولة أدوية مسجلة بوزارة الصحة قبل تهريبها خارج البلاد بأسوان
ضبط 5100 قرص وكبسولة أدوية مسجلة بوزارة الصحة قبل تهريبها خارج البلاد بأسوان
ضبط 5100 قرص وكبسولة أدوية مسجلة بوزارة الصحة قبل تهريبها خارج البلاد بأسوان
ضبط 5100 قرص وكبسولة أدوية مسجلة بوزارة الصحة قبل تهريبها خارج البلاد بأسوان

موضوعات متعلقة

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

«الصحة» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

توتنهام يتعادل 11 مع فولهام فى الدورى الإنجليزى

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن