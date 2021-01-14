تقرير استخباراتى يحذر من احتجاجات مسلحة أثناء تنصيب بايدن

تناول موقع دايلي بيست الأمريكي، الأربعاء، بيانًا استخباراتيًا يحذر من احتمال وقوع احتجاجات مسلحة في العاصمة واشنطن تزامنًا مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.جاء ذلك بالتزامن مع تصويت مجلس النواب الأمريكي، منذ قليل، بالأغلبية لصالح توجيه تهمة "التحريض على التمرد" للرئيس دونالد ترامب وعزله من منصبه، تمهيدًا لتحويل القرار إلى مجلس الشيوخ.وأصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب لصالح عزله مرتين.