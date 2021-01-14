«شكاوى المرأة» تعقد اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية

عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، اليوم، اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية التابع لوزاة الصحة والسكان، بحضور أمل عبد المنعم مديرة المكتب، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، وعددًا من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين لعرض ومناقشة ما تم التوصل إليه في إعداد الشهادة التدريبية الخاصة بالدعم النفسى والاجتماعي.وأوضحت أمل عبد المنعم، أن الهدف الأساسي من الشهادة التدريبية هو تصحيح المفاهيم المغلوطة المختلفة ونشر ثقافة الصحة النفسية بالمجتمع، وإزالة الوصمة عن المرض النفسي عن طريق الشراكة والتعاون في حملات توعوية مكثفة تتضمن إعداد فيديوهات توعوية، وعقد ندوات عبر الإنترنت، كما سيتم تحديد موعد لبدء الإعلان على التقديم للشهادة التدريبية.