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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شكاوى المرأة» تعقد اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية

الخميس 14/يناير/2021 - 04:51 ص
شكاوى المرأة
شكاوى المرأة
محمد الشريف
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عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، اليوم، اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية التابع لوزاة الصحة والسكان، بحضور أمل عبد المنعم مديرة المكتب، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، وعددًا من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين لعرض ومناقشة ما تم التوصل إليه في إعداد الشهادة التدريبية الخاصة بالدعم النفسى والاجتماعي.

وأوضحت أمل عبد المنعم، أن الهدف الأساسي من الشهادة التدريبية هو تصحيح المفاهيم المغلوطة المختلفة ونشر ثقافة الصحة النفسية بالمجتمع، وإزالة الوصمة عن المرض النفسي عن طريق الشراكة والتعاون في حملات توعوية مكثفة تتضمن إعداد فيديوهات توعوية، وعقد ندوات عبر الإنترنت، كما سيتم تحديد موعد لبدء الإعلان على التقديم للشهادة التدريبية.
«شكاوى المرأة» تعقد اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية
«شكاوى المرأة» تعقد اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية
«شكاوى المرأة» تعقد اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية
«شكاوى المرأة» تعقد اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية
«شكاوى المرأة» تعقد اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية
«شكاوى المرأة» تعقد اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية

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