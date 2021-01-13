أمطار متوسطة على الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، تزامنًا مع نوة الفيضة الكبري التي تتعرض لها عروس المتوسط بداية من اليوم، وتقلبات الطقس التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.وتعرضت العديد من المناطق بشرق ووسط المحافظة إلى أمطار متوسطة، حيث من المتوقع أن تشهد المدينة أمطارا غزيرة بداية من غدٍ، مع رياح جنوبية وانخفاض في درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحر والأمواج، حيث تستمر النوة لمدة 6 أيام.وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة النوة القادمة، من خلال التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية لمتابعة حالة الشوارع والميادين المختلفة، ورصد أي حالات طارئة أو مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم الاستعداد لاستقبال النوة من خلال نشر سيارات الشفط بالنقاط والبؤر الساخنة، من خلال خطة التمركز الموضوعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 93 نقطة ساخنة هذا العام، يتم التعامل معها من خلال سيارات وبدالات شفط ونزح المياه حيث تضم شركة الصرف الصحى 120سيارة شفط و30 بدالًا تعمل جميعها خلال النوات لحل المشكلات التي تنتج عن مياه الأمطار وتحقيق الانسياب المروري.