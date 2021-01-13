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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا تتلقى الحصة الأكبر من أموال مواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:28 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن أيرلندا ستحصل على نصيب الأسد من الأموال التي خصصها الاتحاد لمساعدة الدول الأعضاء في التغلب على تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرة إلى أن هولندا وألمانيا ستكونان ثاني وثالث دولتين من حيث حصتهما من المساعدات.

كان الاتحاد الأوروبي رصد 5 مليارات يورو لتخفيف التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا على دول الاتحاد، حيث سيتم صرف 4 مليارات يورو منها خلال العام الحالي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية اليوم سيتم إنفاق المليار يورو المتبقية عام.2024

ومن الـ 4 مليارات يورو ستحصل أيرلندا خلال العام الحالي على 2ر991 مليون يورو (بأسعار 2018) في حين ستحصل هولندا على 3ر713 مليون يورو وألمانيا على 1ر429 مليون يورو.

وتم حساب نصيب كل دولة من هذه المساعدات على أساس عدة عوامل منها قيمة الأسماك التي يتم صيدها في المياه البريطانية قبل خروج بريطانيا وحصة الدولة من قيمة هذه الأسماك، كما تتضمن قائمة العوامل، حجم تجارة السلع والخدمات للدولة مع بريطانيا وإجمالي دخلها القومي وإجمالي الناتج المحلي إلى جانب إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وستكون سلوفينيا صاحبة أقل حصة من المساعدات حيث ستحصل على 3 ملايين يورو بأسعار 2018.

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