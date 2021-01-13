الصفقات ترفع أسهم أوروبا لكن الإغلاقات تلقي بظلالها

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، إذ عوضت مكاسب أطلقتها الصفقات في كارفور الفرنسية وتليفونيكا الإسبانية أثر المخاوف حيال تشديد إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.وصعد سهم كارفور 13.4 % إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2019 بعد عرض استحواذ مفاجئ بقيمة 16.2 مليار يورو (19.72 مليار دولار) من شركة كندية لتشغيل المتاجر.وقاد سهم شركة متاجر التجزئة مكاسب المؤشر كاك 40 في باريس، في حين ارتفع سهم منافستها الفرنسية كاسينو 3.9 %.وقفز سهم تليفونيكا 9.7 % بعد أن اتفقت على بيع أبراج الهاتف المحمول التابعة لها في أوروبا وأمريكا اللاتينية إلى شركة تشغيل البنى التحتية للاتصالات أمريكان تاورز في الولايات المتحدة مقابل 7.7 مليار يورو (9.4 مليار دولار).ورغم أن نشاط الصفقات أثار تحركات بالأسواق والقطاعات في المنطقة، فلم تزد مكاسب المؤشر ستوكس 600 على 0.1 %، إذ هدأت تعاملات المستثمرين بعد صعود قوي الأسبوع الماضي.وكانت أسهم البنوك وشركات السفر وصناعة السيارات الأكثر نزولا بسبب المخاوف من أن طول أمد القيود المفروضة في أوروبا لكبح وتيرة الإصابات بفيروس كورونا قد يبطئ بدرجة أكبر تعافي الأرباح والنمو الاقتصادي.قالت ألمانيا وبريطانيا وهولندا إن القيود المشددة لمواجهة كوفيد-19 ستستمر إلى أوائل فبراير، وقالت إيطاليا إنها ستمدد حالة الطوارئ المفروضة بها إلى نهاية أبريل.وارتفع سهم بورصة لندن 1.8 % بعد أن أعطت جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاستحواذها على رفينيتيف.