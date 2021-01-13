استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

كشفت نتائج استطلاع أُجْرِيَ بين مدرسي ألمانيا أن جائحة كورونا أدت إلى تأخر كبير في التعلم لدى العديد من الطلاب.جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) لقياس الرأي بتكليف من مؤسسة روبرت بوش ومقرها شتوتجارت، وقد أوردت صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية هذه النتائج في عددها الصادر غدا الخميس.وحسب النتائج، فإن 27% من المعلمين قالوا إن الجائحة أدت إلى أوجه قصور يمكن قياسها لدى أكثر من نصف الطلبة، فيما رأى 11% من المعلمين أنهم لاحظوا أوجه القصور هذه لدى كل الطلاب تقريبا.في المقابل، قال 29% إنهم يتوقعون حدوث أوجه القصور هذه لدى أقل من نصف الطلاب.ورأى المعلمون أن طلاب الدمج بالذات يعانون من ظروف كورونا حيث رأى 54% من المعلمين أن أوجه القصور ظهرت لدى أكثر من نصف هؤلاء الطلاب.وأعرب المعلمون عن اعتقادهم بأن التجهيز الرقمي للمدارس في ألمانيا لم يحرز تقدما رغم أزمة كورونا، وقال 61% ممن شملهم الاستطلاع إن تجهيزهم عن بُعْد أقل من جيد أو سيئ، وكانت نسبة أصحاب هذا الرأي وصلت إلى 66% في استطلاع أُجْرِيَ في أبريل الماضي.وقال 62% ممن شملهم الاستطلاع إنهم تعلموا استخدام تقنيات رقمية لنقل وتحميل محتويات تعليمية جديدة ومنها على سبيل المثال إصدار مقاطع فيديو للشرح، وكانت هذه النسبة بلغت 36% في استطلاع الخريف الماضي.