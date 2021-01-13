رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:24 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
طباعة
كشفت نتائج استطلاع أُجْرِيَ بين مدرسي ألمانيا أن جائحة كورونا أدت إلى تأخر كبير في التعلم لدى العديد من الطلاب.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) لقياس الرأي بتكليف من مؤسسة روبرت بوش ومقرها شتوتجارت، وقد أوردت صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية هذه النتائج في عددها الصادر غدا الخميس.

وحسب النتائج، فإن 27% من المعلمين قالوا إن الجائحة أدت إلى أوجه قصور يمكن قياسها لدى أكثر من نصف الطلبة، فيما رأى 11% من المعلمين أنهم لاحظوا أوجه القصور هذه لدى كل الطلاب تقريبا.

في المقابل، قال 29% إنهم يتوقعون حدوث أوجه القصور هذه لدى أقل من نصف الطلاب.

ورأى المعلمون أن طلاب الدمج بالذات يعانون من ظروف كورونا حيث رأى 54% من المعلمين أن أوجه القصور ظهرت لدى أكثر من نصف هؤلاء الطلاب.

وأعرب المعلمون عن اعتقادهم بأن التجهيز الرقمي للمدارس في ألمانيا لم يحرز تقدما رغم أزمة كورونا، وقال 61% ممن شملهم الاستطلاع إن تجهيزهم عن بُعْد أقل من جيد أو سيئ، وكانت نسبة أصحاب هذا الرأي وصلت إلى 66% في استطلاع أُجْرِيَ في أبريل الماضي.

وقال 62% ممن شملهم الاستطلاع إنهم تعلموا استخدام تقنيات رقمية لنقل وتحميل محتويات تعليمية جديدة ومنها على سبيل المثال إصدار مقاطع فيديو للشرح، وكانت هذه النسبة بلغت 36% في استطلاع الخريف الماضي.

موضوعات متعلقة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

النيابة تكشف تفاصيل حبس مدعى الإصابة بالسرطان

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تُنهي ندب مستشارها القانوني

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

صدور الطبعة السابعة من «لم أعرف أن الطواويس تطير» لبهاء طاهر

بعد إغلاقه 10 سنوات.. «عبدالدايم» تتابع إعادة تأهيل متحف محمود خليل