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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام

الخميس 14/يناير/2021 - 01:56 ص
جولة وكيل صحة الغربية
جولة وكيل صحة الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية على مستشفى المحلة العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومتابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضى الكورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين.

وشدد علي سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالاطمئنان على جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى واطمئن على الحالات الموجودة بالمستشفى.
مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام
مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام
مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام
مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام
مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام
مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام
مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام
مرور مسائى لوكيل صحة الغربية على مستشفى المحلة العام

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