وفاة أمين عام مساعد جامعة الأزهر متأثرا بإصابته بكورونا

توفي المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر بفرع الوجه القبلي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، إنه من المقرر أن تشيع الجنازة غدا من محافظة أسيوط.وأضاف، أن المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر، كان يعالج منذ فترة بمستشفى العزل في أبو تيج بأسيوط بعد إصابته بفيروس كورونا.