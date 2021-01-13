الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعارات عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد تنخفض درجات الحرارة 6 درجات مئوية، مشيرا إلى استمرار برودة في الطقس، حتى منتصف الأسبوع المقبل.





وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن حركة الرياح ستستمر للغد، لتهدأ يوم الجمعة، وتعاود الاستمرار يوم السبت المقبل.



