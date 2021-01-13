الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ
الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:08 م
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعارات عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد تنخفض درجات الحرارة 6 درجات مئوية، مشيرا إلى استمرار برودة في الطقس، حتى منتصف الأسبوع المقبل.
وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن حركة الرياح ستستمر للغد، لتهدأ يوم الجمعة، وتعاود الاستمرار يوم السبت المقبل.
ونصحت بتوخي الحذر بعدم الانسياق وراء الارتفاع الذي شاهدناه في درجات الحرارة على غير ما هو معتاد عليه في مثل هذا التوقيت من العام، مؤكدة أننا سنعيش من الغد شتاء حقيقيا.