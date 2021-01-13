غدًا.. وزير الإعلام السوداني في القاهرة لبحث الأزمة الحدودية مع إثيوبيا

أفادت مصادر سودانية، الأربعاء، بأن ‏وزير الإعلام السوداني فيصل صالح سيتجه للقاهرة غدًا؛ لمناقشة الأزمة الحدودية مع إثيوبيا وذلك وفق قناة العربية.كان الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أكد اليوم قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها، وذلك تعليقًا على الاعتداءات الإثيوبية التي طالت الحدود السودانية.وقال البرهان خلال زيارته لولاية القضارف الحدودية، إن القوات المسلحة ستظل سندًا وعضدًا للشعب ودعمًا لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية، مشيدًا ببطولات التي سطرتها القوات المسلحة عبر تاريخها الناصع الطويل حماية للبلاد وأمنها واستقرارها.وتعهّد البرهان خلال زيارته قرية اللية وتقديمه العزاء في مواطنيها الذين اغتالتهم عصابات الشفتة بمعاونة القوات الإثيوبية، بمعاملة شهداء القرية كشهداء القوات المسلحة.