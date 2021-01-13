هيثم شاكر ضيف «أبلة فاهيتا».. غدًا

يستضيف برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON، الفنان هيثم شاكر، ويتحدث عن حياته الشخصية والمهنية، ويتفاعل مع عدد من الألعاب الطريفة، وسط تفاعل الجمهور.يشارك في الحلقة أيضا الدكتور حسام غنيم أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي.كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.