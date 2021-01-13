معاينة الظهير الصحراوي بالزينية لإقامة مشروعات استثمارية

أوضح العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية بالظهير الصحراوي للمركز، قامت، اليوم الأربعاء، لجنة مكونة من يوسف جلال نائب رئيس المركز، وكرم محمود رئيس قرية المدامود بحري، ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي، وأعضاء من إدارات الأملاك والاستثمار والشبكات الأرضية والتخطيط العمراني والشؤون القانونية بالمحافظة بمعاينة مواقع بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الزينية لاختيارها لإقامة مشروعات استثمارية بالظهير الصحراوي للزينية تتضمن مشاريع صناعية وزراعية ومحطة تموين سيارات بالوقود.يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب ومواطني مركز ومدينة الزينية شمال القصر، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بتطوير المناطق الصحراوية.ووجه رئيس مركز ومدينة الزينية بضرورة بعد المشروعات الصناعية عن المناطق السكنية بكل من مدن طيبة والشمس ومطار الأقصر حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وعدم التأثير على حركة الطيران بمطار الأقصر الدولي.وفى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برئاسة هدى الطواب بالتنسيق مع رئاسة المركز ونقطة شرطة الزينية بقيادة النقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة، وعبدالرسول محمود رئيس الوحدة الزارعية بالقرية باستئناف أعمال إزالة التعديات على أرض زراعية على مساحة قيراط ونصف، وتم التحفظ على مواد البناء وتحرير محضر من قبل نقطة الزينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.