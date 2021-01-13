البنك الدولى: بعض إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة يشمل خفض الفائدة

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، الأربعاء، إن بعض عمليات إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، الجارية تحت إطار جديد وضعته مجموعة العشرين، يتضمن تخفيضات لأسعار الفائدة، في خطوة يرى أن لها أثرا إيجابيا كبيرا على مواطني تلك الدول المدينة.وأبلغ مالباس مؤتمر رويترز نكست أن بعض البلدان النامية تدفع فوائد تصل إلى 6 أو 7% على ديون ثنائية رسمية وأن خفض الدين قد يقدم بعض العون لها.أضاف أنه يأمل في إمكانية تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد نهاية يونيو، لكنه لا يستطيع التكهن بمثل هذا القرار.