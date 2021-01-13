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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيلوسي» تصف مهاجمي مبنى الكونجرس بأنهم «إرهابيون محليون»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:06 م
بيلوسي
بيلوسي
أ ش أ
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وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأفراد الذين هاجموا مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) الأسبوع الماضي بأنهم ليسوا وطنيين "إرهابيون محليون" أرسلتهم كلماتُ الرئيس.

وأضافت بيلوسي في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن "هؤلاء المتمردين ليسوا وطنيين. إنهم لم يكونوا جزءًا من قاعدة سياسية يجب الاهتمام بها وإدارتها. إنهم كانوا إرهابيين محليين ويجب أن تسود العدالة".

وأشارت بيلوسي إلى أن هؤلاء الأفراد "لم يظهروا من الفراغ. إنهم أرسلوا إلى هنا، أرسلتهم كلمات للرئيس".

واستكملت بيلوسي إن "الرئيس رأى المتمردين ليسوا أعداءً للحرية، كما هم، ولكن كوسيلة لهدف رهيب".

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