رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جارديان»: تركيا تتعرض لموجة جفاف والخبراء يلومون حكومة أردوغان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:58 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
طباعة
تواجه المدن الرئيسية في جميع أنحاء تركيا أزمة نفاد المياه في الأشهر القليلة المقبلة، مع تحذيرات من أن اسطنبول ستنفد منها المياه خلال 45 يومًا بسبب حالة الجفاف التي تمر بها تركيا.

وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن قلة هطول الأمطار أدى إلى أشد موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقد من الزمن ووضع المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون شخص على وشك النفاد من المياه وذلك وفقًا لغرفة المهندسين الكيميائيين في تركيا.

وقال عمدة أنقرة منصور يافاش في وقت سابق من هذا الشهر، إن العاصمة لديها ما يعادل 110 أيام أخرى من السدود والخزانات، فيما أشارت الصحيفة إلى أن إزمير وبورصة، أكبر مدينتين في تركيا، تكافحان أيضًا لمواجهة الأزمة حيث تمتلئ السدود بحوالي 36٪ و24٪ على التوالي.

كما يعاني المزارعون في مناطق إنتاج القمح مثل سهل قونية ومقاطعة أدرنة على الحدود مع اليونان وبلغاريا تحذير من فشل المحاصيل وذلك وفقا للصحيفة.

وأدى انخفاض مستوى هطول الأمطار بشكل خطير في النصف الثاني من عام 2020 الذي اقترب من 50٪ على أساس سنوي لشهر نوفمبر إلى قيام مديرية الشؤون الدينية بالدعوة إلى صلاة الاستسقاء الشهر الماضي.


وأكدت الجارديان أن تركيا تعاني من الإجهاد المائي، وقد واجهت العديد من حالات الجفاف منذ الثمانينيات بسبب النمو السكاني والزحف العمراني وتغير المناخ.

من جانبه قال الدكتور أكغون إلهان خبير إدارة المياه في إسطنبول، أنه بدلًا من التركيز على التدابير اللازمة لإبقاء الطلب على المياه تحت السيطرة تصر الحكومة على توسيع إمدادات المياه من خلال بناء المزيد من السدود مشيرا إلى أن تركيا شيدت مئات السدود في العقدين الماضيين، مؤكدا أنهم اطلقوا تحذيرات منذ عقود ولكن لم يتم فعل الكثير من قبل المسؤولين لمواجهة هذه الأزمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

غرق طالبين فى مياه نهر النيل بكفر شكر

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

صدور الطبعة السابعة من «لم أعرف أن الطواويس تطير» لبهاء طاهر

بعد إغلاقه 10 سنوات.. «عبدالدايم» تتابع إعادة تأهيل متحف محمود خليل

الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»