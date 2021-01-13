«جارديان»: تركيا تتعرض لموجة جفاف والخبراء يلومون حكومة أردوغان

تواجه المدن الرئيسية في جميع أنحاء تركيا أزمة نفاد المياه في الأشهر القليلة المقبلة، مع تحذيرات من أن اسطنبول ستنفد منها المياه خلال 45 يومًا بسبب حالة الجفاف التي تمر بها تركيا.وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن قلة هطول الأمطار أدى إلى أشد موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقد من الزمن ووضع المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون شخص على وشك النفاد من المياه وذلك وفقًا لغرفة المهندسين الكيميائيين في تركيا.وقال عمدة أنقرة منصور يافاش في وقت سابق من هذا الشهر، إن العاصمة لديها ما يعادل 110 أيام أخرى من السدود والخزانات، فيما أشارت الصحيفة إلى أن إزمير وبورصة، أكبر مدينتين في تركيا، تكافحان أيضًا لمواجهة الأزمة حيث تمتلئ السدود بحوالي 36٪ و24٪ على التوالي.كما يعاني المزارعون في مناطق إنتاج القمح مثل سهل قونية ومقاطعة أدرنة على الحدود مع اليونان وبلغاريا تحذير من فشل المحاصيل وذلك وفقا للصحيفة.وأدى انخفاض مستوى هطول الأمطار بشكل خطير في النصف الثاني من عام 2020 الذي اقترب من 50٪ على أساس سنوي لشهر نوفمبر إلى قيام مديرية الشؤون الدينية بالدعوة إلى صلاة الاستسقاء الشهر الماضي.وأكدت الجارديان أن تركيا تعاني من الإجهاد المائي، وقد واجهت العديد من حالات الجفاف منذ الثمانينيات بسبب النمو السكاني والزحف العمراني وتغير المناخ.من جانبه قال الدكتور أكغون إلهان خبير إدارة المياه في إسطنبول، أنه بدلًا من التركيز على التدابير اللازمة لإبقاء الطلب على المياه تحت السيطرة تصر الحكومة على توسيع إمدادات المياه من خلال بناء المزيد من السدود مشيرا إلى أن تركيا شيدت مئات السدود في العقدين الماضيين، مؤكدا أنهم اطلقوا تحذيرات منذ عقود ولكن لم يتم فعل الكثير من قبل المسؤولين لمواجهة هذه الأزمة.