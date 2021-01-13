السعودية: استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الأربعاء، عن استمرار "التعليم عن بعد" حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة.وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، ان هذا القرار جاء حرصًا من قيادة المملكة على سلامة الطلاب وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وتأكيدًا على ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وبعد دراسة واقع التعليم عن بعد خلال الفترة السابقة.وأشار البيان إلى تشكيل لجنتين في التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقق من نجاحان للتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يعد نجاحا للتعليم في المملكة.