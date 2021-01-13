«شاطرة فى الكوارع».. مَن هى الروسية التي تزوجت بصعيدى وأشعلت فيسبوك؟

أشعلت قصة حب جمعت بين مصري وروسية وسائط التواصل الاجتماعي، هذه الحكاية عمرها قرابة 25 عامًا كان بطلها محمد شبانة، غطاس بمدينة شرم الشيخ، والروسية إكسانا، ليتداولها الكثيرون هنا وهناك، حتى باتت حديث العالم الافتراضي."الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن إكسانا التي شغفت قلب شبانة:- قصة الحب نشأت بين الزوجين منذ 25 عامًا.- يعمل محمد شبانة في إنقاذ الغرقى بشرم الشيخ.- الزوج المصري من نجح حمادي.- لديها شاب يبلغ من العُمر 22 عامًا اليوم.- يعيش ابنهما في روسيا لدراسة البرمجة.- تتمكن إكسانا من طبخ المحاشي والكوارع ولحمة الرأس.- تعشق العمل التطوعي "انتشال الغرقى".