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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«شاطرة فى الكوارع».. مَن هى الروسية التي تزوجت بصعيدى وأشعلت فيسبوك؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:05 م
الروسية التي تزوجت
الروسية التي تزوجت بصعيدي
هاجر رضا
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أشعلت قصة حب جمعت بين مصري وروسية وسائط التواصل الاجتماعي، هذه الحكاية عمرها قرابة 25 عامًا كان بطلها محمد شبانة، غطاس بمدينة شرم الشيخ، والروسية إكسانا، ليتداولها الكثيرون هنا وهناك، حتى باتت حديث العالم الافتراضي.

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن إكسانا التي شغفت قلب شبانة:
- قصة الحب نشأت بين الزوجين منذ 25 عامًا.
- يعمل محمد شبانة في إنقاذ الغرقى بشرم الشيخ.
- الزوج المصري من نجح حمادي.
- لديها شاب يبلغ من العُمر 22 عامًا اليوم.
- يعيش ابنهما في روسيا لدراسة البرمجة.
- تتمكن إكسانا من طبخ المحاشي والكوارع ولحمة الرأس.
- تعشق العمل التطوعي "انتشال الغرقى".
«شاطرة فى الكوارع».. مَن هى الروسية التي تزوجت بصعيدى وأشعلت فيسبوك؟
«شاطرة فى الكوارع».. مَن هى الروسية التي تزوجت بصعيدى وأشعلت فيسبوك؟
«شاطرة فى الكوارع».. مَن هى الروسية التي تزوجت بصعيدى وأشعلت فيسبوك؟
«شاطرة فى الكوارع».. مَن هى الروسية التي تزوجت بصعيدى وأشعلت فيسبوك؟

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