يحيى الدرع أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر وتشيلى فى افتتاح مونديال اليد

حصد يحيى الدرع لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت الفراعنة بنظيره التشيلي، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.





الدرع حصد الجائزة بعد قيادته المنتخب المصري للفوز على نظيره التشيلي بنتيجة 35-29، وتسجيله 6 أهداف من 6 تسديدات بنسبة نجاح وصلت لـ100%.





فاز المنتخب المصري على نظيره التشيلي بنتيجة 35-29 في المباراة التي تجمعهما في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.







