وزير الرياضة: تشريف الرئيس حفل افتتاح المونديال يعكس الدعم غير المحدود للبطولة

أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، وأقيم الاحتفال بصالة استاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.وقال صبحى إن الحفل شهد تنظيما رائعا، ونال إشادة جميع وفود المنتخبات التي شاركت في المونديال، والتي أبدت إعجابها وانبهارها بالتنظيم الجيد.وأضاف وزير الرياضة أن ما منح التنظيم والحفل رونقا خاصا، وأهمية أكبر هو حضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يؤكد دعم ومساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية لبطولة العالم لليد، خاصة أنها تقام في ظروف خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا، في جائحته الثانية، وهو ما يٌعد رسالة إلى دول العالم بأن مصر قادرة على تنظيم البطولات، وعلى قدر المسئولية على جميع المستويات.