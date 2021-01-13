محمد ممدوح هاشم: فوز الفراعنة على تشيلى مهم وغياب الجماهير مؤثر

أكد محمد ممدوح هاشم لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، أن فوز الفراعنة بلقاء الافتتاح امام تشيلى بنتيجة 35-29 بداية طيبة وتزيد من ثقة لاعبى الفراعنة الذين لم يتمكنوا من خوض العديد من المباريات الودية نتيجة انتشار فيورس كورونا الذى اثر كثيراً على اعداد كافة المنتخبات.





وقال ممدوح هاشم إن منتخب مصر خاض أربع مباريات ودية فقط ونعتبر لقاء تشيلى في الافتتاح مهم الفوز والاداء سيتحسن من مباراة لأخرى.





واعترف هاشم أن غياب الجمهور له تأثيره ولكن لابد ان نتأقلم على الاجواء وسنعمل على مواصلة الفوز وتحقيق نتيجة طيبة امام مقدونيا والسويد في المواجهتين المقبلتين للفراعنة في الدور الأول.







