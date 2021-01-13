المكسيك تسجل 1.56 مليون إصابة بكورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في المكسيك إلى 1.56 مليون إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 135682 وفيات بينما تعافى 1.17 مليون شخص من كوفيد19، المرض الناجم عن فيروس كورونا بعد مرور نحو 45 أسبوعا على ظهور الحالة الأولى في المكسيك.من جهة أخرى، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، إن حرمان العمال غير المسجلين من لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 يعد خرقا لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وأضاف إبرارد أن الحكومة ستتخذ إجراءات إذا لم تمتثل أي حكومة في الولايات المتحدة للقواعد التي تضمن الحماية للعمالة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول مكسيكي آخر، لم يتم ذكر اسمه، إن حاكم ولاية نبراسكا الأمريكية "يحرم" المهاجرين من اللقاحات.