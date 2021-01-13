البرهان ردًا على اعتداءات إثيوبيا: الجيش قادر على حماية أمن البلاد

أكد الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها، وذلك تعليقا على الاعتداءات الإثيوبية التي طالت الحدود السودانية.وقال البرهان خلال زيارته لولاية القضارف الحدودية ان القوات المسلحة ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية، مشيدا ببطولات التي سطرتها القوات المسلحة عبر تاريخها الناصع الطويل حماية للبلاد وأمنها واستقرارها.وحيا البرهان تضحيات منسوبي القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل السودان وعزته وكرامته.وتعهد البرهان خلال زيارته قرية اللية وتقديمه العزاء في مواطنيها الذين اغتالتهم عصابات الشفتة بمعاونة القوات الاثيوبية، بمعاملة شهداء القرية كشهداء القوات المسلحة.