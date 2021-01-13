مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

عبر كريم هنداوي، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة اليد، عن سعادته بتحقيق الفوز اليوم على المنتخب التشيلي في افتتاح بطولة كأس العالم.





واستهل المنتخب المصري مشواره في بطولة العالم لكرة اليد بالفوز على المنتخب التشيلي بنتيجة 35-29.





وقال كريم هنداوي في تصريحات خاصة لـ«الكابتن»: "أول مباراة في البطولة، مستوانا سيتصاعد تدريجيًا، لدينا بعض الأشياء الجيدة وبعض الأخطاء لكن أهم شيء أننا انتصرنا، أتمنى أن نحافظ على تركيزنا، البطولة ما زالت طويلة".



