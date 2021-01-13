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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أشرف عطية: مشروع التطوير سيغير واجهة مدينة أسوان (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:15 م
اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مشروع تطوير وتجميل السوق السياحية القديمة وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان، سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان، حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحية أو ميدان المحطة.

وأضاف محافظ أسوان خلال مؤتمر صحفي أنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل، علاوة على أنه جارٍ تغطية السوق السياحية القديمة ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء بوابتين جديدتين، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافيه داخل مسار السوق السياحية. تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والحريق.

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