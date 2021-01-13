نبيل الحلفاوي يهنئ منتخب مصر لليد بالفوز على شيلي

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب المصري لكرة اليد بعز فوزه على منتخب شيلي في مستهل بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر.وكتب الحلفاوي عبر حسابه بموقع "تويتر":"أجيال تسلم أجيال، مباراة الافتتاح أمام شيلي سهلة نسبيا. ولكنها أفصحت عن أبطال يبشرون باستمرار تواجد مصر بين عظماء كرة اليد".وتابع:"هم مجردون من ميزة إقامة البطولة على أرضنا بسبب الكورونا ولكنهم بالتأكيد يستشعرون دعمكم وتشجيعكم أمام الشاشات، المباريات الصعبة قادمة وثقتنا في أبطالنا بلا حدود".