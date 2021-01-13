ختام فعاليات مؤتمر لجنة التسويق السياحي في الأقصر

اختتمت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم الأربعاء، اجتماعها المنعقد بعنوان "بحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي في الأقصر"، بحضور رؤساء الشركات السياحية ومديري الفنادق وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار.وأوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الاجتماع انتهى لعدة توصيات منها التنسيق الدائم مع الشركات السياحية العاملة بالسياحة الثقافية والاتفاق مع مديرى الفنادق على ضرورة الحفاظ على الأقصر كمقصد سياحى متميز أثريا وسياحيا، وتقديم خدمة متميزة، ومتابعة مبادرات الدولة الخاصة بدعم المنشآت الفندقية والتواصل مع وزيرا السياحة والمالية لتجاوز العقبات أمام الفنادق.وفى ختام التوصيات وجهت اللجنة الشكر لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لما قام به من إصلاحات للبنية التحتية، خاصة المناطق الأثرية وقطاع السياحة، مما كان له أثر إيجابى فى تسهيل تنفيذ البرامج السياحية، كما أوصت اللجنة بضرورة الاستفادة القصوى من الانتهاء من طريق الكباش كأحد المعالم التاريخية الغير مسبوقة مما يساهم فى جذب أعداد كبيرة من السياح.وكان قد شارك السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم فى افتتاح الاجتماع بالأمس، مؤكدًا تهيئة كل السبل وتذليل جميع العقبات لاستعادة الحركة السياحية لعافيتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا.