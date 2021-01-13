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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب يقتل شقيقته بعد اكتشاف حملها بالمنيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:26 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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شهدت إحدى قرى محافظة المنيا جريمة قتل، عندما قام أحد الأشخاص بقتل شقيقته بعد أن قام بخنقها خوفا من الفضيحة بعد اكتشاف حملها، رغم أنها مطلقة منذ عدة أشهر، وتم القبض على شقيقها، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الواقعة تلقاها اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، في إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تلقيه إخطارا من مركز شرطة المنيا، بوقوع جريمة قتل بإحدى قرى مركز المنيا.

على الفور انتقلت أجهزة الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "أ. ع"، وتبلغ من العمر 25 سنة قد فارقت الحياة، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من البحث الجنائى، ومباحث المركز، وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم فى ارتكاب الواقعة شقيقها ويدعى "أ" حاصل على دبلوم، ويبلغ من العمر 31 عاما.

وكشفت التحريات أن المتهم شك فى سلوك شقيقته عقب شعورها بالمرض وبعد التوجه للطبيب اكتشفوا حملها، رغم أنها مطلقة منذ ما يقرب من 10 شهور، وخوفا من الفضيحة دخل على شقيقته ووضع كمامة على فمها وخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام أحد الأهالى بالإبلاغ عن الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 250 إدارى مركز المنيا، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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