رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وساطة مفاوضات السلام السودانية تعقد اجتماعا مع أطراف اتفاق جوبا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:37 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
عقدت وساطة مفاوضات السلام السودانية، من دولة جنوب السودان، اجتماعا اليوم الأربعاء في الخرطوم، مع الأطراف الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان.

وشارك في الاجتماع توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة، وعضوا مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، وعدد من قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

وقال المستشار توت قلواك، في تصريح صحفي: "إن الاجتماع تطرق إلى الترتيبات الحالية لتنفيذ اتفاقية السلام وكافة القضايا ذات الصلة بها"، مشيرا إلى أنه تلقى تقريرا من عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بشأن ما تم إنجازه علي صعيد تنفيذ الاتفاقية وعمل اللجان المشتركة بين أطراف العملية السلمية.

وأعرب عن شكره وتقديره لدور الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، والحكومة الانتقالية، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، لاهتمامهم وحرصهم على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، منوها بما تم إحرازه في هذا الجانب والمتمثل في تكوين اللجان، واستقبالهم ولقاءاتهم بقادة الحركات المسلحة في الخرطوم.

وأوضح رئيس لجنة الوساطة الجنوبية أن زيارته للسودان تأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان بمتابعة ملف السلام في السودان، قائلا: "إن اجتماعا سيعقد غدا مع كل أطراف اتفاقية السلام، لمناقشة مشاركتهم في المجالس التشريعية، وحكومات الولايات، والحكومة المركزية".

وأضاف أن المواطنين السودانيين انتظروا طويلا السلام لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، وأن كافة الأطراف الموقعة علي اتفاق السلام ستتوافق في القريب العاجل علي تشكيل الحكومة الجديدة، لتضطلع بمهامها في معالجة القضايا الملحة للمواطنين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

صدور الطبعة السابعة من «لم أعرف أن الطواويس تطير» لبهاء طاهر

بعد إغلاقه 10 سنوات.. «عبدالدايم» تتابع إعادة تأهيل متحف محمود خليل

الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»