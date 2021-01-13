ترامب يدعو الأمريكيين لتخفيف التوتر ورفض العنف

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، جميع الأمريكيين للمساعدة على تخفيف التوتر وتهدئة الوضع الحالي.وحث ترامب في بيان له عبر قناة "فوكس نيوز" جميع الأمريكيين للمساعدة في تخفيف التوترات وتهدئة الأعصاب، مشددا على رفضه أي نوع من العنف.وطلب ترامب في بيانه من شركات التكنولوجيا الكبرى الانضمام إلى هذا الجهد ووقف التحريض.وأضاف ترامب: "في ضوء التقارير عن المزيد من المظاهرات، أحث على عدم وقوع أعمال عنف، أو خرق للقانون، أو ممارسة أي تخريب، وهذا ليس ما أؤيده وليس ما تمثله أمريكا".وقال مستشار ترامب لقناة فوكس نيوز إنهم سيصدرون بيانا في وقت لاحق عبر البريد الإلكتروني من المكتب الصحفي للبيت الأبيض، وسيحاول البيت الأبيض بعد ذلك نشر البيان على جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لترامب.كما أوضح مستشار ترامب أنه سيتم نشر البيان وتوزيعه عبر جميع حسابات حملة ترامب والحسابات السياسية.وشدد مستشار ترامب لقناة فوكس نيوز على أن الرئيس ترامب سيطلب من جميع الأمريكيين الانضمام إليه في ضمان وجود انتقال منظم وسلمي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمر بوقت حرج.