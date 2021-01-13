تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة مغربية ببولاق
الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:45 م
نجلاء رفاعيطباعة
كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، الأربعاء، في واقعة العثور على جثة سيدة متعفنة داخل مسكنها عن أن المتوفاة لعجوز مغربية الجنسية.
وتبين أن السيدة تؤجر غرفتين أعلى سطح العقار وتعيش بمفردها منذ فترة وأن الوفاة لم تتبين بعد بسبب تعفن الجثة منذ أيام.
وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة مغربية في حالة تعفن داخل شقتها في منطقة بولاق أبوالعلا، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.
تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة المغرب في حالة تعفن.
وكشفت التحريات أن المتوفاة في العقد السادس من العمر وتقيم بمفردها، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.
وتبين أن السيدة تؤجر غرفتين أعلى سطح العقار وتعيش بمفردها منذ فترة وأن الوفاة لم تتبين بعد بسبب تعفن الجثة منذ أيام.
وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة مغربية في حالة تعفن داخل شقتها في منطقة بولاق أبوالعلا، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.
تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة المغرب في حالة تعفن.
وكشفت التحريات أن المتوفاة في العقد السادس من العمر وتقيم بمفردها، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.