تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة مغربية ببولاق

كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، الأربعاء، في واقعة العثور على جثة سيدة متعفنة داخل مسكنها عن أن المتوفاة لعجوز مغربية الجنسية.وتبين أن السيدة تؤجر غرفتين أعلى سطح العقار وتعيش بمفردها منذ فترة وأن الوفاة لم تتبين بعد بسبب تعفن الجثة منذ أيام.وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة مغربية في حالة تعفن داخل شقتها في منطقة بولاق أبوالعلا، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة المغرب في حالة تعفن.وكشفت التحريات أن المتوفاة في العقد السادس من العمر وتقيم بمفردها، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.