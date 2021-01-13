لبنان يسجل 4988 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 231 ألفا و936 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- إلى تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1740 حالة، في حين يرقد 627 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 176 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وأوضحت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 27 ألفا و672 فحصا، شمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.