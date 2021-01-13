رفع الباعة الجائلين من محطة الجراج بمنطقة عين شمس.. وإشادة الأهالي

شنت قوات الأمن والجهات المعنية حملة لرفع الباعة الجائلين بمحطة الجراج بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، بعد استغاثات الأهالي من أشغال الطريق وازدحامه بالباعة الجائلين.وأشاد العديد من الأهالي برفع الباعة الجائلين والتي حولت المنطقة لمظهر حضاري ومنعتها من العشوائية، وأكدت منال طارق إحدى سكان المنطقة أن ما حدث مشكور إلا أنه لا بد من وجود بدائل للباعة الجائلين وتخصيص أماكن لهم للحصول على قوت يومهم.وقال عمرو هشام أحد سكان المنطقة إنه يتم رفع الباعة الجائلين مرارًا وتكرار خلال الآونة الماضية إلا أنه سرعان ما يعاود الباعة ويتم إشعال الطريق مرة أخرى، لافتا إلى ضرورة وجود رقابة مستمرة على المنطقة ومنع تواجدهم بأي شكل من الأشكال.ومن جانبه أضاف محمد عبده أحد أهالي المنطقة أن الباعة الجائلين ليسوا الأزمة الوحيد بل إن هناك العديد من السائقين يسيرون بشكل عكسي بالطريق علاوة على ضرورة رصف الطرق، مشيدا بإزالة الباعة الجائلين من محطة الجراج.