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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وليد منصور يشوق الجمهور لفيلم «أهل الكهف» بصور مبدئية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:45 م
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
حسين الجندي
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كشف المنتج وليد منصور عن صور من فيلمه السينمائي الجديد "أهل الكهف"، والذي يخوض به السباق السينمائي في موسم 2021؛ وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.

ونشر وليد منصور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الصور المبدئية الخاصة بالفيلم، وهي ليست البوسترات النهائية، حيث ظهر فيها كل أبطال الفيلم.

العمل معالجة سينمائية للشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، وبطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وآخرون، وهو من إنتاج تالنت برودكشن وليد منصور، ومن إخراج المخرج عمرو عرفة، وموسيقي تصويرية لهشام نزيه، ومونتاج أحمد حمدي، وديكور سامر الجمال.

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